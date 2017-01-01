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    ЗМІ: До Луганська таємно прибув прес-секретар Путіна

    • Сьогодні, 10:18
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    Дмитро Пєсков
    Дмитро Пєсков

    Можлива версія візиту Пєскова – зміна керівництва «ЛНР»

    У понеділок, 27 березня, в Луганськ таємно прибув прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Про це «Острову» повідомило джерело в одній зі спецслужб України.

    Мета візиту невідома. Одна з імовірних версій – можлива зміна керівництва «ЛНР».

    Нагадаємо, раніше координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук повідомив, що кремлівські куратори планують усунути Олександра Захарченка з посади ватажка «ДНР». Захарченка планують прибрати вже на початку літа цього року, однак причини його «відставки» поки що неясні.

    «Згідно з тими ж чутками, нібито російськими кураторами на посаду глави «ДНР» розглядається кандидатура Бобкова – народного депутата України VII скликання від Партії регіонів», – повідомив Тимчук.

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