ЗМІ: дружина одного з керівників Нацполіції має нелегальний бізнес у Чорнобильській зоні

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Пелети, виготовлені у Чорнобильській зоні, продаються під виглядом гранул

У підприємство дружини поліцейського начебто відсутній дозвіл на діяльність у зоні відчуження

Дружина начальника департаменту захисту економіки Національної поліції України Ігоря Купранця є однією з двох засновників фірми «Енівей», яка нелегально працює у Чорнобильській зоні.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів «Слідство.Інфо».

Фірма займається виготовленням дерев’яних пелетів для опалення, виробничий цех розташований у селі Вільча і працює з 2014-го року.

За даними ЗМІ, пелети, виготовлені у Чорнобильській зоні, продаються під виглядом гранули.

Водночас, ТОВ «Енівей» відсутнє у переліку із 71 підприємства, що мають діючі дозволи на діяльність у зоні відчуження.

Як повідомляв «Главком», нещодавно журналісти з проекту «Слідство.Інфо» разом із колегами з міжнародної мережі OCCRP опублікували фільм-розслідування вбивства українського журналіста Павла Шеремета.