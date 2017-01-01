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    ЗМІ: дружина одного з керівників Нацполіції має нелегальний бізнес у Чорнобильській зоні

    • Сьогодні, 04:52
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    <p>Пелети, виготовлені у Чорнобильській зоні, продаються під виглядом гранул</p>

    Пелети, виготовлені у Чорнобильській зоні, продаються під виглядом гранул

    У підприємство дружини поліцейського начебто відсутній дозвіл на діяльність у зоні відчуження

    Дружина начальника департаменту захисту економіки Національної поліції України Ігоря Купранця є однією з двох засновників фірми «Енівей», яка нелегально працює у Чорнобильській зоні.

    Про це йдеться у розслідуванні журналістів «Слідство.Інфо».

    Фірма займається виготовленням дерев’яних пелетів для опалення, виробничий цех розташований у селі Вільча і працює з 2014-го року.

    За даними ЗМІ, пелети, виготовлені у Чорнобильській зоні, продаються під виглядом гранули.

    Водночас, ТОВ «Енівей» відсутнє у переліку із 71 підприємства, що мають діючі дозволи на діяльність у зоні відчуження.

    Як повідомляв «Главком», нещодавно журналісти з проекту «Слідство.Інфо» разом із колегами з міжнародної мережі OCCRP опублікували фільм-розслідування вбивства українського журналіста Павла Шеремета.

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