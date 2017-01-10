ЗМІ: Ганапольський і Кисельов будуть працювати на Авакова?

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Матвій Ганапольський і Євген Кисельов

Джерела стверджують, що екс-генпродюсер NewsOne планує створити київський канал

Генеральний продюсер NewsOne Олексій Семенов, який залишає телеканал, планує створити міський київський канал, котрий фінансуватимуть люди, близькі до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Про це повідомляє «Детектор медіа» з посиланням на свої джерела.

Побічно цю інформацію підтверджує допис у соцмережі Іллі Ківи, колишнього голови департаменту по боротьбі з наркозлочинністю, в якому він називає Семенова не тільки «героєм», а й уточнює, що колишній генпродюсер «був завербований».

«Спочатку думали NewsOne спалити, а потім вирішили завербувати Семенова, а він в свою чергу завербував Ганапольского і Кисельова! Адже пішовши вони з каналу на початку політичного сезону, вони обезглавлюють ватяну гідру», - написав Ківа.

«Детектор медіа» звернувся за коментарями до Семенова, проте колишній генеральний продюсер NewsOne поки не готовий коментувати свій відхід і подальші плани.

Нагадаємо, що вчора Семенов повідомив в Фейсбуці, що завершив роботу на каналі NewsOne, і планує разом з Євгеном Кисельовим і Матвієм Ганапольським працювати над новим проектом.