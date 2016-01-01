ЗМІ: «Газпром» у Туреччині потрапив під націоналізацію

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Голова «Газпрому» Олексій Міллер

Туреччина забрала у «Газпрому» його найбільшого трейдера

Частки «Газпрому» і Газпромбанку в Akfel Holding, найбільшому приватному імпортері російського газу в Туреччину, було де-факто націоналізовано. Про це повідомляє «Коммерсантъ» із посиланням на джерело.

Як зазначається, про те, що влада Туреччини взяла під контроль і змінила раду директорів Akfel Holding, повідомлялося ще 6 грудня, але тоді статус російських інвестицій був неясний. Нині ж турецький Фонд страхування вкладів (TMSF) неформально повідомив їм, що «виконує функції акціонерів». При цьому у «Газпромі» і Akfel відмовилися від коментарів, а TMSF не відповів на запит.

Найбільшими структурами Akfel Holding є Akfel Gas (контракт із «Газпромом» на 2,25 млрд кубометрів газу на рік), Avrasia (0,5 млрд) і Enerco (2,5 млрд). В останніх двох компаніях 60% володіє СП Akfel і Газпромбанку. Інші 40% в Enerco належать австрійській OMV. Також у групи «Газпром» є міноритарний пакет в Akfel Holding. Крім того, у «Газпрому» опціон на купівлю 50% в Akfel Gas, але угода, розпочата в 2014 році, не закрита через відсутність схвалення турецького регулятора. У цілому на компанії групи Akfel припадає 55% у портфелі поставок «Газпрому» приватним турецьким імпортерам і приблизно 20% від усіх поставок російського газу до Туреччини.

За даними джерел видання, 2 грудня турецька влада повністю змінила раду директорів Akfel Holding, до нього увійшли представники TMSF і консультанти. Це стало можливим завдяки надзвичайному декрету №674, прийнятому після липневої спроби держперевороту в Туреччині. Документ дозволяє владі «брати під контроль» компанії, які обвинувачуються або підозрюються у фінансуванні організації Фетхуллаха Гюлена. Жертвами декрету вже стали близько 1,2 тис. турецьких компаній.

Зазначається, що предметом розслідування були зв’язки засновників групи братів Мурата і Фатіха Бальтачі, проте жодних документів або доказів своїх підозр влада акціонерам поки що не надала. Мурат Бальтачі перебуває під арештом, Фатіх Бальтачі залишив Туреччину. Як повідомляють джерела, Бальтачі вже повністю вийшли з капіталу групи і зберігають тільки невеликі міноритарні пакети в низці компаній.

За інформацією видання, в «Газпромі» ситуацію сприйняли болісно, і глава компанії Олексій Міллер порушив питання на зустрічі з прем’єром Туреччини Біналі Йилдиримом, який приїжджав до Москви 6 грудня, проте той не дав предметних пояснень.

«У нас просто забрали найбільш ефективного та прибуткового продавця російського газу в Туреччині», – констатує співрозмовник видання. На його думку, актив «забрали з кінцями».

Наскільки жорстку позицію займе монополія, поки що незрозуміло, оскільки їй потрібні робочі відносини з турецькою владою для реалізації проекту «Турецький потік».

У будь-якому разі, як пише видання, локальну газову суперечку з Туреччиною вже забезпечено, оскільки знижка на газ для приватних імпортерів, припиняє діяти з 2017 року. Зараз компанії мали б вести з «Газпром експортом» переговори щодо ціни на 2017 рік, але фактично їх згорнуто. Крім того, «Газпром» і турецька газова держкомпанія Botas зараз сперечаються щодо ціни на газ у Стокгольмському арбітражі.

Нагадаємо, вчора в Анкарі було вбито посла РФ у Туреччині.