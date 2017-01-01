ЗМІ: глава Служби фінрозслідувань отримуватиме 62 тис гривень в місяць

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Міністр фінансів Олександр Данилюк

Рядові детективи отримуватимуть 32 тисячі зарплати

Посадовий оклад керівника Служби фінансових розслідувань(СФР) буде встановлено на рівні 40 прожиткових мінімумів - 62 тисячі грн., рядові детективи отримуватимуть 32 тисячі.

Про це йдеться у матеріалі Zn.ua.

ЗМІ зазначає, що зарплати співробітників СФР стали предметом суперечок під час обговорення створення служби в Кабміні. З одного боку, для країни із середньою зарплатою у 6 000 грн суми вражаючі. З іншого боку, працівники служби будуть розслідувати зловживання, в яких йдеться про мільйони. Тримати їх на ставці рядових держслужбовців - це власноруч створювати корупційні ризики.

«Наразі посадові оклади у СФР такі: у керівника служби - 40 прожиткових мінімумів (64 тис. грн на сьогодні), заступників - 35 (56 тис.), керівників територіальних підрозділів - 30 (48 тис.), старших детективів - 22 (35,2 тис.), рядових детективів - 20 (32 тис. грн). До окладу традиційно додаються: надбавка за вислугу років, доплати за спецзвання, ранги держслужбовців і роботу, що передбачає доступ до державної таємниці. Додатковим бонусом буде медична страховка для співробітників: самим працівникам СФР держава оплачуватиме 90% вартості страхового поліса, а членам їхніх родин - 70%», - вказує автор матеріалу.

Як зазначив міністр фінансів Олександр Данилюк, без високих зарплат у службу неможливо буде залучити кваліфікованих фахівців.

«Без нормальної зарплати неможливо залучити кваліфікованих фахівців, які чесно і професійно працюватимуть і відрізнятимуть ВВП від ВДВ, а ПДВ від ДВП. Нещодавно нам розповідали про те, як слідчий податкової міліції, який розслідував ухилення від сплати ПДВ, у розмові з адвокатом підприємства виявив повне незнання, що таке ПДВ. І коли адвокат звернув на це увагу, слідчий сказав, що йому байдуже, що таке ПДВ, однаково доведеться домовлятися», - зазначив він.

За словами Данилюка, згідно з розрахунками Мінфіну, для ефективної роботи Службі фінрозслідувань буде потрібно близько тьох тисяч співробітників.

«Кількість працівників визначатиме Кабмін. За нашими підрахунками, службі необхідно не більше 3,5 тис. осіб, включно з адміністративним персоналом, щоб ефективно працювати», - зазначив міністр.

Як повідомляв «Главком», міністр Данилюк раніше заявлив, що забезпечити запуск роботи Служби фінансових розслідувань можна буде через півроку після прийняття відповідного закону.