ЗМІ: Гонтарева обіцяла звільнитися, а тепер іде у довготривалу відпустку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава Нацбанку Валерія Гонтарева

Відпустка Гонтаревої може тривати близько 2 місяців

Глава Національного банку України Валерія Гонтарева після травневих свят має намір піти у тривалу відпустку. Про це Українським новинам повідомило джерело, обізнане про плани глави НБУ.

За інформацією співрозмовника, відпустка Гонтаревої може тривати близько 2 місяців.

Очолить НБУ на цей час перший заступник Гонтаревої Яків Смолій. За інформацією агентства, він особисто пообіцяв президенту не звільнятися за жодних обставин до призначення нового глави правління регулятора.

Нагадаємо, 10 квітня Валерія Гонтарева на прес-конференції оголосила про свою відставку. Залишити посаду вона має за місяць, 10 травня 2017 року.

Як повідомляв «Главком», серед можливих кандидатів на посаду глави НБУ Роман Шпек, Богдан Данилишин, Костянтин Ворушилін, Олександр Гриценко, Володимир Лавренчук. Нещодавно Лавренчук публічно заявив, що готовий очолити НБУ.

Міжнародне агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що президент Петро Порошенко визначився з кандидатурою на посаду голови Нацбанку.

Читайте також статтю: «Улюблений банкір» Порошенка. Список усіх, хто може замінити Гонтареву