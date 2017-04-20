ЗМІ: Гонтареву може замінити Тігіпко на посаді глави Нацбанку

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Сергій Тігіпко керував НБУ у 2002-2004 роках

Кандидат на посаду голови Нацбанку покинув пост голови «Таскомбанку»

Сергій Тігіпко є однією з основних фігур, що розглядаються на посаду голови Національного банку України. Про це повідомляє DT.UA з посиланням на власне джерело.

За словами джерела, останнім часом Тігіпко досить близький до президента Петра Порошенка і глибоко посвячений в комерційну діяльність останнього.

Відомо, що Тігіпко залишив посаду голови АТ «Таскомбанк» і призначений на посаду голови наглядової ради.

«Рішенням загальних річних зборів акціонерів від 20.04.2017 року обрано новий склад наглядової ради АТ «Таскомбанк»: голова наглядової ради — Тігіпко Сергій Леонідович...», - йдеться в повідомленні прес-служби банку.

Нагадаємо, що Тігіпко вже був головою Нацбанку в 2002 – 2004 роках. Потім у 2004 році він очолював передвиборний штаб Віктора Януковича на виборах президента.

Нагадаємо, 10 квітня Гонтарева оголосила про те, що йде у відставку. Останній день її роботи – 10 травня. Інших змін у складі правління найближчим часом не відбудеться.

Гонтарева також назвала олігархів, які заборгували Національному банку мільярди гривень.

Президент Петро Порошенко уже розпочав консультації з депутатами щодо кандидатів на посаду голови Національного банку. Зокрема серед кандидатів фігурує колишній міністр економіки Богдан Данилишин.

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