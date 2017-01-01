ЗМІ: грузинська компанія, яка буде постачати антрацит в Україну, близька до Саакашвілі

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Поставки антрацитового вугілля

Повторний тендер виграла грузинська компанія, яка буде поставляти в Україну вугілля вартістю 95 доларів за тонну

Копанія близька до Михайла Саакашвілі виграла в тендері на поставку вугілля в Україну за завищеною ціною. Про це повідомляє видання Gazeta.ua.

ЗМІ пише, що ПАТ «Центренерго» провело тендер на закупівлю вугілля імпортного виробництва для Зміївської та Трипільської ТЕС, вартістю 1 904 000 000 грн, через систему Prozzoro.

У тендері брали участь польська компанія I-COAL Sp z o.o. b і грузинська «Сакнахшірі GIG», але результати тендеру скасували. Очікувану суму тендера підвищили до 1,9 млрд грн, і цей повторний тендер виграла грузинська компанія, яка буде поставляти в Україну вугілля вартістю 95 доларів за тонну, в той час як в Роттердамі сьогодні ціна 75 доларів за тонну.

У повідомленні ЗМі йдеться, що компанія «Сакнахшірі» входить до складу «Грузинської індустріальної групи» (GIG), засновником якої є бізнес партнер Саакашвілі Давид Бежуашвілі, брат екс-міністра оборони і екс-міністра закордонних справ Грузії при Саакашвілі - Гели Бежуашвілі.

Тепер за кожну тонну вугілля українці будуть переплачувати $ 20, а в цілому переплатять $ 14 млн., які отримають бізнес партнери Михайла Саакашвілі. Як вважають експерти це інвестиція влади у відносини з опозиційним політиком Михайлом Саакашвілі.