ЗМІ: Іран здійснив невдалу спробу запуску крилатої ракети



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іранська субмарина

Тестування проводилося з підводного човна

Іранські збройні сили намагалися провести тестування системи запуску ракет з підводного човна, яке зазнало поразки.

Про це повідомив у середу центральний американський телеканал Fox News із посиланням одразу на два джерела в військовій адміністрації США.

«Іран здійснив спробу запуску крилатої ракети з підводного човна в Ормузькій протоці у вівторок, однак старт не вдався», - цитує телеканал американських посадовців.

При цьому уточнюється, що йдеться про іранську субмарину класу Yono («карлик»– ред.), яка стоїть на озброєнні тільки у двох країн – Ірану й Північної Кореї.

У лютому Іран заявив, що успішно випробував ракету з підводного човна. Тому поки не зрозуміло, чи була нинішня спроба ракетного запуску першим тестом, коли Іран намагався здійснити пуск з підводного положення.

Це вже не перша провокація з боку Ірану. Остання з них відбулася в квітні, коли ракетний есмінець ВМС США USS Mahan зробив попереджувальні постріли в бік іранського корабля «стражів Ісламської революції», який пройшов від американців на відстані 900 метрів у Перській затоці.

Тим часом, влада в Тегерані зробила оголошення про зростання оборонного бюджету країни на 145% при президентові Рохані. Крім того, у заяві підкреслювалося, що збройні сили Ірану докладають величезних зусиль для реструктуризації.

Нагадаємо, індійські військові здійснили успішний пуск модернізованої крилатої ракети «земля-земля».

Джерело: Укрінформ