ЗМІ: ЄС може посилити санкції проти Росії

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Рішення може бути прийняте до середини березня

Європейський союз планує відновити заморожування активів і заборони поїздки в ЄС по відношенню до ключових союзників президента Росії Володимира Путіна, які звинувачуються в дестабілізації України, передає УНН з посиланням на Вloomberg.

«Чотири представники ЄС зазначили, що члени уряду мають намір до середини березня продовжити санкції ще на шість місяців на більш ніж 100 українців і росіян. Серед них: Аркадій Ротенберг, співвласник СМП Банку і ІнвестКапіталБанк і Юрій Ковальчук, найбільшого акціонера банку Rossiya», - йдеться в повідомленні.

Про таке ЗМІ повідомили брюссельські чиновники. Посадові особи говорили на умовах анонімності, оскільки обговорення носять конфіденційний характер.

Плановане оновлення чорного списку висуває на перший план політичну прихильність ЄС до політики, яку канцлер Німеччини Ангела Меркель,президент Франції Франсуа Олланд та Барак Обама висунули ще в 2014 році.

Раніше «Главком» повідомляв, що постійний представник США в ООН Ніккі Хейлі заявила, що США збережуть дію санкцій щодо Росії за анексію Криму до припинення окупації півострова.