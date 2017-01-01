ЗМІ: ЄС наступного тижня продовжить санкції проти Януковича і Ко

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Віктор Янукович

Термін дії запроваджених Євросоюзом санкцій проти Януковича і 15 його соратників закінчується 6 березня 2017 року

Наступного тижня Євросоюз продовжить санкції проти колишнього українського президента – втікача Віктора Януковича і 15 його соратників. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«ЄС наступного тижня продовжить санкції проти колишнього президента України Януковича і 15 його соратників», – написав він у своєму Twitter.

У березні 2016 року Євросоюз продовжив санкції проти Януковича і 15 його соратників до 6 березня 2017 року.

Обмежувальні заходи запроваджено три роки тому після втечі Януковича з України.