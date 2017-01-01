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    ЗМІ: ЄС наступного тижня продовжить санкції проти Януковича і Ко

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    Віктор Янукович
    Віктор Янукович

    Термін дії запроваджених Євросоюзом санкцій проти Януковича і 15 його соратників закінчується 6 березня 2017 року

    Наступного тижня Євросоюз продовжить санкції проти колишнього українського президента – втікача Віктора Януковича і 15 його соратників. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

    «ЄС наступного тижня продовжить санкції проти колишнього президента України Януковича і 15 його соратників», – написав він у своєму Twitter.

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    У березні 2016 року Євросоюз продовжив санкції проти Януковича і 15 його соратників до 6 березня 2017 року.

    Обмежувальні заходи запроваджено три роки тому після втечі Януковича з України.

    Джерело: Радіо Свобода
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