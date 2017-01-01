ЗМІ: ЄС наступного тижня продовжить санкції проти Януковича і Ко
- Сьогодні, 10:45
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Віктор Янукович
Термін дії запроваджених Євросоюзом санкцій проти Януковича і 15 його соратників закінчується 6 березня 2017 року
Наступного тижня Євросоюз продовжить санкції проти колишнього українського президента – втікача Віктора Януковича і 15 його соратників. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.
«ЄС наступного тижня продовжить санкції проти колишнього президента України Януковича і 15 його соратників», – написав він у своєму Twitter.
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У березні 2016 року Євросоюз продовжив санкції проти Януковича і 15 його соратників до 6 березня 2017 року.
Обмежувальні заходи запроваджено три роки тому після втечі Януковича з України.
Джерело: Радіо Свобода