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    ЗМІ: Євросоюз продовжить ще на рік санкції проти Януковича і Ко

    • Сьогодні, 16:36
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    Віктор Янукович
    Віктор Янукович

    Є згода серед усіх країн ЄС щодо продовження санкцій проти Януковича та його соратників

    Європейський Союз продовжить санкції проти колишнього президента України Віктора Януковича та його соратників, яких звинувачують у розкраданні державних коштів. Санкції буде продовжено на наступний рік, повідомляє Польське радіо.

    «Євросоюзні дипломати підтверджують інформацію про те, що є згода серед усіх євросоюзних країн щодо продовження санкцій проти Януковича та його співробітників. Рішення буде офіційно оголошено вже незабаром. Продовження санкцій означає, що до лютого наступного року замороженими будуть активи в європейських банках, які належать до колишнього президента України та 15 його співробітників», - пише видання.

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    Нагадаємо, санкції проти Януковича та його найближчих соратників було застосовано у квітні 2014 року. Колишній президент України багаторазово піддавав сумнівам обґрунтування цих обмежень, Янукович стверджував, що в момент застосування санкцій проти нього не було відкрито жодних проваджень.

    Янукович оскаржив санкції у Європейському суді, однак судді не скасували обмежень з 2015-2016 років, оскільки тоді проти екс-президента і Ко велися розслідування у справі привласнення державних коштів та їх незаконного перевезення за кордон.

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