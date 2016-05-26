ЗМІ: колишній глава Гонконгу визнаний невинним у справі про корупцію

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Дональд Цанг

Слідство не знайшло достатніх доказів, щоб висунути звинувачення Дональду Цангу

Верховний суд спеціального адміністративного району Китаю зняв з Дональда Цанга всі звинувачення. 72-річного чиновника звинувачували в не задекларованій угоді, пов'язаній з орендою і обробкою розкішних апартаментів. Про це повідомляє «Эхо Москвы».

Були відомості, що Цанг в період перебування при владі неодноразово користувався приватними літаками і відпочивав на яхтах знайомих мільярдерів. Однак в цій частині слідство не знайшло достатніх доказів, щоб висунути звинувачення.

Нагадаємо, обвинувачі стверджували, що Цанг орендував за низькою ціною квартиру у одного з великих акціонерів телекомпанії Wave Media, а потім схвалив видачу компанії ліцензії без оголошення про конфлікт інтересів.

Крім того, на думку прокуратури, телекомпанія оплатила ремонт квартири для Цанга, який, за словами обвинувачів, представив дизайнера до нагороди.

Цанг не визнав себе винним в неправомірних діях і хабарництві.