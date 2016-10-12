ЗМІ: Компанія «Трейд Комодіті» підвищила ціну на дизпаливо для «Укрзалізниці» на 10%

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Войцех Балчун, коментуючи цю ситуацію зазначив, що трейдери не повинні підвищувати ціни на пальне вже після того, як отримали перемогу у тендері

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» у листопаді поточного року оголосила тендер на закупівлю 20 тис. тонн дизельного пального. Переможцем торгів була визнана компанія «Трейд Комодіті» , яка вже після укладення договору із залізничниками (від 14 грудня) підвищила ціну пального на 10%. Про це свідчать дані з системи публічних закупівель «Прозоро».

Цінова пропозиція «Трейд Комодіті» під час проведення тендерної процедури становила 17 896 грн за тонну ДП. Однак наразі компанія підвищила вартість свого ДП на 10% до 19680 грн за тонну. Окрім «Трейд Комодіті», участь у зазначеному тендері брали й інші гравці ринку. Так, компанія «Вог Аеро Джет» з ціновою пропозицією — 18 798 грн за тонну.

Компанія Торговий дім «Сокар» з ціновою пропозицією 20 520 грн за тонну. Компанія ОККО Бізнес-Контракт з ціновою пропозицією 18 948 грн за тонну. Таким чином, «Укрзалізниця» переплатить за дизпаливо щонайменше 35 мільйонів гривень. Залізничники ж будуть змушені підписати з «Трейд Комодіті» додаткову угоду.



Голова УЗ Войцех Балчун, коментуючи цю ситуацію зазначив, що трейдери не повинні підвищувати ціни на пальне вже після того, як отримали перемогу у тендері. Треба, щоб тендери на закупівлю палива були орієнтовані на ринкову ціну. Тоді не буде такого, що хтось виграє тендер із ціною 100 гривень, а ціна пішла в гору на 30% — і потім ідуть переговори на підвищення на 10%. Це хвора система. І в мене вже є обіцянка центру закупівель, що на наступному засіданні правління, на наступному тижні, після проведення консультацій із ринком, ми затвердимо форму великого тендеру. І це буде перший тендер, який буде йти так, як потрібно.

Тим часом компанія «Трейд Комодіті» заблокувала ще один тендер «Укрзалізниці», в рамках якого залізничники розраховували придбати більш 6,5 тис. тон ДП.

Компанія оскаржила закупівлю до АМКУ, вказавши на те, що вона не була допущена до аукціону. Разом з тим, як вбачається зі скарги самої компанії, «Трейд Комодіті» не була допущена залізницею до аукціону, бо не надала для цього відповідних документів. Коли розблокують вказаний тендер – наразі не відомо.

Джерело: business.ua