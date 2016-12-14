ЗМІ: Кримські музеї готують апеляцію щодо «скіфського золота»

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Рішення про подання апеляції мало бути прийнято протягом трьох місяців представниками кримських музеїв

Процес підготовки апеляції на рішення окружного суду Амстердама з приводу колекції «скіфського золота», переданого Україні, розпочато. Про це розказав директор кримського Центрального музею Тавриди Андрій Мальгін, повідомляють «Новости Крыма».

Рішення про подання апеляції мало бути прийнято протягом трьох місяців представниками кримських музеїв.

За словами Мальгін, підготовкою апеляції займаються безпосередньо адвокати, що представляють інтереси кримських музеїв у суді.

Нагадаємо, напередодні амстердамський суд виніс рішення про те, що «скіфське золото» належить Україні і має бути повернуто до Києва. На апеляцію відводиться три місяці. «Міністр культури» анексованого Криму Орина Новосельська заявила, що кримські музеї оскаржать це рішення.

Суд ухвалив рішення на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою витвори мистецтва має бути повернуто суверенній державі, яка надала ці витвори у тимчасову експозицію. Чотири кримських музеї – Центральний музей Тавриди, Керченський історико-культурний заповідник, Бахчисарайський історико-культурний заповідник і Національний заповідник «Херсонес Таврійський» – звернулися до суду з вимогою повернути експонати. Судді відкинули їхню вимогу, оскільки окупований Крим не є суверенною державою. На думку суду, Україна по праву вимагала повернути своє культурне надбання.