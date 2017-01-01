ЗМІ: ліквідатор банку «Михайлівський» задекларував майже 2 млн гривень та придбав квартиру в Одесі

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За підписом Ірклієнко тисячі банківських договорів вкладників «Михайлівського» були визнані нікчемними. Майже рік останні намагаються повернути свої кошти через суд

Ліквідатор банку «Михайлівський» Юрій Ірклієнко минулого року придбав квартиру в Одесі та задекларував майже 2 млн грн. Про це йдеться на сайті електронних декларацій, повідомляє УНН.

Ліквідатор банку вказав, що отримав 700 тисяч гривень зарплати у Фонді та понад 1 млн грн доходу від відчуження майна.

Також Ірклієнко вказав, що у 2013 році придбав акції ПАТ «ВіЕйБі Банк», ПАТ «Фармстандарт-Біолік» та ПАТ «Броварський завод пластмаси».

Варто зауважити, що «Броварський завод пластмас» було передано в заставу «ВіЕйБі Банк» як забезпечення виконання умов кредитних договорів.

Фонд гарантування вкладів фізосіб, у якому працює Ірклієнко, раніше звинувачував екс-голову «ВіЕйБі Банк» в тому, що він надавав кредити пов’язаним та підконтрольним особам, зокрема «Броварському заводу пластмас». На момент цієї заяви Фонду Ірклієнко вже мав акції як «ВіЕйБі Банк», так і «Броварського заводу пластмас».

Ірклієнко також є співвласником компанії «Алюр інвест», що спеціалізується на фінансовому посередництві, юридичній та нотаріальній діяльності, а також надає консультації з питань комерційної діяльності.

Офіційний дохід ліквідатора у 2016 році склав 1,8 млн грн. На банківських рахунках Ірклієнко зберігає 84 тис. грн, 78 тис. доларів та 10 тис. євро.

За даними декларації Ірклієнко, минулого року він ще й позичив 90 тис. доларів третім особам.

Нагадаємо, за підписом Ірклієнко тисячі банківських договорів вкладників «Михайлівського» були визнані нікчемними. Майже рік останні намагаються повернути свої кошти через суд. Вже прийнято 101 рішення на користь вкладників банку, що становить близько 80% від загальної кількості розглянутих по суті позовів. Деякі вкладники так і не дочекалися своїх коштів — на Facebook сторінці групи вкладників банку «Михайлівський» повідомили про те, що двоє із них померли.

Після Ірклієнко ліквідатором банку «Михайлівський» було призначено Олександра Волкова. У своїй декларації він вказав 1 млн доларів готівки.

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