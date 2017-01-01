ЗМІ: Луценко перебував на відпочинку під час судового засідання у справі Януковича

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Юрій Луценко

Генпрокурор Юрій Луценко начебто відпочивав у Південно-Африканській Республіці

Політолог Валентин Гладких розповів, чим займався генеральний прокурор України Юрій Луценко в той час, коли йшло судове засідання у справі Януковича і стало відомо, що Інтерпол зняв з міжнародного розшуку Януковича і його оточення. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на допис експерта у Facebook.

«28 квітня Юрій та Ірина Луценко рейсом турецьких авіаліній з пересадкою в Стамбулі полетіли в Кейптаун» - стверджує Гладких.

Експерт також нагадує, що Генеральна прокуратури випустила офіційне відеозвернення Юрія Луценка, в той момент, коли генпрокурор знаходився в Південно-Африканській Республіці.

«До речі, з огляду на вищесказане, треба розуміти, що на цьому тижні особисто взяти участь в судовому засіданні по «справі Януковича» Юрій Віталійович міг хіба що в режимі відеоконференції з Кейптауна в плавках, ластах і з рушницею для підводного полювання або з екзотичним коктейлем в руках - справжній мисливець на велику рибу!», - додає політолог.

Гладких також висловив думку щодо професіоналізму як генерального прокурора, так і роботи всієї прокуратури під керівництвом Луценка.

«Хто знає, може для того щоб відпочивати в ПАР генпрокурору якраз і треба розвалювати кримінальні справи і створювати всі можливі і неможливі підстави для оскарження вироків в ЄСПЛ? Хотілося б, почути відповідь не тільки від Юрія Віталійовича по його поверненню в Україну, а й від парламенту і Президента, яким, здається, пора дати тверезу оцінку року «роботи» Луценко на посаді керівника ГПУ» - підкреслив експерт.

Як повідомляв «Главком», раніше генеральний прокурор Юрій Луценко розповів у відеозверненні, що 4 травня розпочнеться судовий процес над колишнім президентом Віктором Януковичем.

Напередодні стало відомо, що Інтерпол зняв екс-президента Януковича з розшуку.

Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook запевнив, що ГПУ вирішить проблему щодо зняття Януковича з розшуку Інтерполу.

4 травня Оболонський районний суд Києва оголосив перерву у підготовчому засіданні у справі за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді до 18 травня.