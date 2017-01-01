ЗМІ: мер Білгород-Дністровського не потрапляла у серйозну ДТП, але травмувалася

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Мер міста Білгород-Дністровський Алла Гінак

Алла Гінак лише зазнала легкої травми хребта

Мер міста Білгород-Дністровський Алла Гінак не потрапляла у серйозну ДТП. Як повідомляє місцеве видання «Аккерман» з посиланням на саму Аллу Гінак, жодного зіткнення і важких травм не було.

«Це сталося дорогою до Кам'янця-Подільського - машину, в якій їхала на пасажирському сидінні Білгород-Дністровський міський голова, дуже сильно хитнуло на дорозі (ймовірно, нерівність дорожнього покриття). Це заподіяло Аллі Гінак легку травму хребта», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у неділю ЗМІ повідомляли, що мер міста Білгород-Дністровський Алла Гінак потрапила у серйозну ДТП і госпіталізована у важкому стані. Аварія начебто сталася в районі міста Біла Церква Київської області.

Гінак була обрана мером наприкінці жовтня 2015 року. Кандидат від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», вона набагато випередила найближчого конкурента - колишнього міністра екології Ігоря Шевченка.