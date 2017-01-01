ЗМІ: На Саакашвілі заявили у Генпрокуратуру. Посягав на державний суверенітет?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міхеїл Саакашвілі

Правозахисник заявляє про державну небезпеку політичної діяльності Саакашвілі

Правозахисник Олег Курчин звернувся до Генеральної прокуратури України з проханням відреагувати на антидержавницькі дії екс-голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі.

Як повідомляє Znaj.ua, коментуючи своє звернення до ГПУ, Курчин зазначив, що прийшов до висновку про державну небезпеку політичної діяльності лідера «Руху нових сил», проаналізувавши ряд публічних виступів Саакашвілі. Зокрема, маються на увазі:

«Олігархічний уряд»;

«Мозок у уряду України - як у акваріумних риб»;

«Потрібно змінювати цю Раду»;

«Країна не керується, країна пущена напризволяще»;

«Коли в Україні буде нормальний уряд?»;

«В Одесі ми вперше показали Адміністрацію, що не бере хабарів»;

висловлювання на адресу великих бізнесменів, зокрема Ріната Ахметова: «Цей олігарх, як і всі олігархи, - ворог України... Як тільки громадянин Ахметов - віялові відключення - негайно його арештувати, негайно посадити і змусити зі своєї кишені заплатити за вугілля ту ціну. Взяти вугілля за ту ціну, зі своєї кишені, продати його будинок, палац під Києвом, продати безліч його майна, і по всьому світу і змусити його повернути гроші українському народові... Як тільки Ахметов буде посаджений, я вас запевняю, ніколи в житті у нього не буде бажання когось відключити і когось заморозити».

На думку Курчина, колишній губернатор Одещини дозволив собі висловлювання, які могли привести до розпалювання національної ворожнечі серед громадян України, насильницької зміни і повалення конституційного ладу.

Правозахисник пояснює, що основним безпосереднім об'єктом злочину, передбаченого статтею 161 Кримінального кодексу України, є рівність громадян у їх конституційних правах і рівність їх перед законом, як принцип конституційно-правового статусу людини і громадянина.