ЗМІ: Нападника на Пашинського підозрюють у шахрайстві

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В'ячеслав Хімікус

ЗМІ повідомляють, що з 2011 року що Хімікуса було відкрито кілька кримінальних проваджень

Триває розслідування конфлікту між народним депутатом Сергієм Пашинським та В'ячеславом Хімікусом.

Як відомо, в результаті сутички Хімікус отримав вогнепальне поранення. Слідчі поки що з'ясовують чи правомірно парламентар застосував зброю.

Тим часом у ЗМІ спливають досить негативні факти з біографії Хімікуса. Виявляється, що з 2011 року проти нього було відкрито кілька кримінальних проваджень. Зокрема, за хуліганство, погрози, побиття колишньої дружини та спробу викрадення авто у матері-одиначки.

Як розповіла одна із постраждалих, вона мала необережність здати свою машину в оренду Хімікусу. «Через 2 тижні людина мені дзвонить і каже: автомобіль викрали на Оболоні. В процесі слідчих дій, з'ясувався дуже цікавий факт: людина просто хотіла вкрасти у мене автомобіль. За манерою, як Хімікус до мене звертався з погрозами і з усім іншим, я просто побоялася на той момент відкривати кримінальну справу. Кричуща несправедливість, коли, дійсно погану людину характеризують добре. Вона просто не має залишатися непоміченою», – розповіла постраждала Наталія Авдєєва.

Факти шахрайства та погроз підтверджують і правоохоронці. Не виключається, що порушень, скоєних Хімікусом, може виявитися набагато більше.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня в одному з сіл Васильківщини між місцевим жителем та народним депутатом Сергієм Пашинським стався інцидент, внаслідок якого нардеп застосував вогнепальну зброю.

Національна поліція кваліфікувала напад на депутата Верховної Ради (фракція «Народний фронт») Сергія Пашинського за ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Кримінальне провадження розслідує Київська обласна прокуратура.

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