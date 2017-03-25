ЗМІ: нападники на бійців Росгварії в Чечні були вбиті пострілами в голову

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Один з нападників

Російські журналісти спростовують офіційну версію загибелі нападників на частину Росгвардії

Російське видання «Новая газета» поставило під сумнів офіційну версію загибелі нападників на частину Росгвардії в Чечні в ніч на 24 березня.

Про це йдеться у матеріалі видання.

«У розпорядженні «Нової газети» опинилися фотографії чеченців, нібито загиблих в ході зіткнення». Ці фотографії зроблені на місці події одним з членів слідчо-оперативної групи. На фотографіях чітко видно, що всі «нападники» вбиті практично одним і тим же способом - пострілом в голову», - повідомляє ЗМІ.

Згідно з висновками газети, фотографії спростовують повідомлення про перестрілку і свідчать про те, що всі чеченці були затримані живими. Крім того, на фотографії одного з убитих з муляжем саморобного вибухового пристрою чітко видно рівний свіжий синець, що нагадує борозну від наручників.

Автори статті зазначають, що вибуховий пристрій намотано до тіла жовтим скотчем поверх свіжих плям від землі, трави і крові на кофті.

«Фактично це означає, що хтось примотав СВУ вже до трупа «бойовика», - зазначає ЗМІ.

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