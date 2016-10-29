ЗМІ: Найближчого соратника президента отруїли ртуттю

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Ігор Кононенко

Згідно з вердиктом лікарів, вміст ртуті у крові перевищено в 50 разів

У заступника глави фракції «Блок Петра Порошенка» Ігоря Кононенко незадовго до Нового року виявилося отруєння ртуттю. Про це повідомляє LB.ua.

Як пише видання, згідно з вердиктом лікарів, її вміст у крові перевищено в 50 разів.

«За інформацією джерел, отруєння не відбулося одномоментно - ртуть накопичувалася в організмі деякий час. З чого напрошується висновок: це не було замахом на вбивство, швидше - спробою залякати, вивести з ладу на півроку і більше», - вважає LB.ua.