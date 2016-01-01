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    ЗМІ назвали головного претендента на пост Генсека НАТО

    • 29 Грудня, 18:45
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    Девід Кемерон
    Девід Кемерон

    У колах Кемерона вже заявили, що екс-прем'єр Британії готовий розглянути таку можливість

    Екс-прем'єр Британії Девід Кемерон вважається одним з головних претендентів на пост Генерального секретаря НАТО, повідомляє Daily Mail.

    За словами джерел в НАТО, Британія займає сильну позицію в Альянсі, оскільки «є найбільшою і найбільш значущою країною у військовому плані» після США. Також країна прагне відігравати активнішу роль в Альянсі після виходу зі складу ЄС.

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    У колах Кемерона вже заявили, що екс-прем'єр готовий розглянути таку можливість, відзначає видання.

    «Ми повинні знайти для нього роль - він може запропонувати дуже багато - і переконати його знову битися за Британію», - заявив один з членів кабінету прем'єр-міністра Британії Мей.

    Представники королівства тричі в історії Альянсу займали посаду глави НАТО: з 1952 по 1957 рік генсеком альянсу був Гастінгс Ісмей, з 1984 по 1988 рік - Пітер Каррінгтон, а з 1999 по 2003 рік - Джордж Робертсон. 

    Джерело: УНІАН

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