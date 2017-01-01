ЗМІ назвали ім'я розстріляного у Києві бізнесмена

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За попередньою інформацією, в чоловіка чотири рази влучили з пістолета

Невідомий, який відкрив стрілянину у Києві по автомобілю, вбив бізнесмена Олександра Ряжева.

Про це повідомляє видання «Обозреватель».

Зазначається, що бізнесмен отримав чотири вогнепальні поранення. Ряжев помер по дорозі в лікарню.

Разом з Олександром Ряжевым в салоні автомобіля перебували його діти – 5-річний син Діма і 8-річна донька Настя. Діти з вогнепальними пораненнями були госпіталізовані.

Як повідомляв «Главком», сьогодні ввечері у Києві невідомий розстріляв «Мерседес» місцевого бізнесмена. Подія сталась у Голосіївському районі столиці, коли киянин разом із двома дітьми повертався автомобілем додому. Внаслідок стрілянини чоловік загинув, а дітей доставили в лікарню.