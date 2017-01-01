ЗМІ назвали ім'я українського нардепа, на якого готували замах російські агенти

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Журналісти з'ясували, кого з депутатів хотіли вбити

Заява голови СБУ про викриття спроби замаху на одного з народних депутатів України російськими агентами, стосується Антона Геращенко. Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, виконати замах мали двоє громадян України, які відбували ув'язнення на окупованій території Криму, і отримали дострокове звільнення.

За даними слідства, свої дії вони координували зі своїм керівником – колишнім громадянином України, російським найманцем Андрієм Тихоновим, які проживають зараз у Бєлгороді (РФ).

За Геращенком вони протягом місяця організували стеження за місцем проживання і за місцем роботи.

Нагадаємо, Служба безпеки України запобігла спробі замаху на життя народного депутата України, яка планувалася і координувалася з території Росії.

Безпосереднім координатором замаху був уродженець РФ, колишній мешканець Харківської області, який після вторгнення російських військ на Донбас вступив в ряди незаконних збройних формувань «ЛНР». Під безпосереднім керівництвом спецслужб РФ він здійснював підготовку та координацію діяльності диверсійно-розвідувальних груп на лінії розмежування, зараз перебуває у місті Бєлгород (РФ).

Для виконання злочину ним були підібрані двоє громадян України. Один з них уродженець Донецької області, раніше тричі засуджений, інший - уродженець АР Крим, раніше двічі засуджений. Обидва відбували покарання на території тимчасово окупованої АР Крим.

У результаті спецоперації учора ввечері у Києві безпосередні виконавці були затримані з приведеним у готовність саморобним вибуховим пристроєм поблизу житла народного депутата України.