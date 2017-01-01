ЗМІ назвали вірогідний склад нової Ради прокурорів (список)

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Всеукраїнська конференція прокурорів

Список включає 12 прізвищ

У Києві проходить Всеукраїнська конференція прокурорів, під час якої буде сформована нова Рада прокурорів і новий склад Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії.

Про це повідомляє портал «Економічні вісті».

Джерело в Генпрокуратурі повідомило, що до сьогоднішнього дня керівництво ГПУ через керівництво обласних прокуратур вже довело до своїх підлеглих список людей, які повинні бути обрані членами Ради прокурорів.

Список включає 12 прізвищ.

До ради прокурорів від генеральної прокуратури повинні бути обрані:

Фоменко Артем Вікторович (колишній співробітник міліції, який працює в органах прокуратури 3 місяці);

Кравченко Руслан Андрійович (співробітник військової прокуратури)

Козаченко Вікторія Іванівна (в резерві головного слідчого управління)

Від регіональних прокуратур:

Єлісєєв Сергій Олександрович (Дніпро)

Гойденко Іван Олександрович (Київ)

Місюра Михайло Михайлович (Суми)

Коваленко Тетяна Миколаївна (Черкаси)

Від місцевих прокуратур:

Сосонський Андрій Володимирович (Донецьк)

Нестерова Олена Вікторівна (Кропивницький)

Лещик Наталія Володимирівна (Львів)

Пронозюк Віктор Ігорович (Хмельницький)

Санін Олександр Павлович (Херсон)

«Це не має нічого спільного з самоврядуванням. Коли все по-старому - знову «зверху» спускають прізвища, які потрібні проголосувати», - прокоментував дану ситуацію джерело в генпрокуратурі.