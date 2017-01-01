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    У Києво-Печерській лаврі відкрили саркофаги з муміями (фото)

    • Сьогодні, 13:35
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    Фото:&nbsp;inforesist.org
    Фото: inforesist.org

    Науковцями визначено, що саркофаги належать до періоду Нового царства Стародавнього Єгипту (1085-656 рр. до нашої ери)

    У Національному Києво-Печерському заповіднику відбулася презентація старожитностей Давнього Єгипту, які були виявлені декілька тижнів тому під час звірки фондів

    Колекція старожитностей Давнього Єгипту складається з жіночої мумії, вкритого поліхромним розписом дерев'яного саркофагу, двох кришок саркофагу із таким же розписом та мумії нільського крокодила.

    Ці експонати потрапили до Києва у другій половині XIX століття.

    За радянських часів експонати використовувалися в атеїстичній пропаганді.

    Науковцями визначено, що саркофаги належать до періоду Нового царства Стародавнього Єгипту (1085-656 рр. до нашої ери).

    3 травня стало відомо, що у Києво-Печерському історико-культурному заповіднику під час звірки фондів знайшли давньоєгипетську мумію.

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    У Києво-Печерській лаврі відкрили саркофаги з муміями (фото)
    У Києво-Печерській лаврі відкрили саркофаги з муміями (фото)
    У Києво-Печерській лаврі відкрили саркофаги з муміями (фото)
    У Києво-Печерській лаврі відкрили саркофаги з муміями (фото)
    У Києво-Печерській лаврі відкрили саркофаги з муміями (фото)
    У Києво-Печерській лаврі відкрили саркофаги з муміями (фото)
    У Києво-Печерській лаврі відкрили саркофаги з муміями (фото)

     

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