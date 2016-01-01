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    ЗМІ: Одеський припортовий завод передадуть в оренду з 1 січня

    • Сьогодні, 16:04
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    За інформацією джерела, передача в оренду дозволить ОПЗ почати виплачувати борг «Нафтогазу»

    Фонд державного майна має намір 1 січня 2017 року зупинити виробничі потужності Одеського припортового заводу (ОПЗ) і протягом трьох місяців (до квітня) передати підприємство в оренду.

    Про це «Українським новинам» повідомило джерело в Кабінеті міністрів.

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    За інформацією джерела, передача в оренду підприємства дозволить ОПЗ почати виплачувати борг Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України».

    Раніше повідомлялось, що Кабмін схвалив реструктуризацію боргу в розмірі понад 1,5 млрд гривень великого виробника аміаку і карбаміду Одеського припортового заводу (ОПЗ) перед «Нафтогазом».

    Борг реструктуризований на два роки з початком виплат 1 квітня 2017 року.

    Нагадаємо, черговий конкурс з продажу ОПЗ не відбувся у зв’язку з відсутністю заявок від потенційних покупців.

    Раніше ФДМУ пропонував стартову ціну ОПЗ на рівні 5,16 млрд грн.

    Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що рішення про подальшу долю ОПЗ може бути ухвалене до кінця поточного тижня.

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