  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    ЗМІ оприлюднили ім’я нової претендентки на посаду прес-секретаря Трампа

    • Сьогодні, 00:08
    • Розсилка
    Кімберлі Гілфойл
    Кімберлі Гілфойл

    48-річна журналістка Кімберлі Гілфойл зараз працює на телеканалі Fox News

    Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала посаду прес-секретаря Білого дому, яку займає Шон Спайсер, журналістці, колишньому прокурору Сан-Франциско і Лос-Анджелеса Кімберлі Гілфойл, яка працює наразі на телеканалі Fox News.

    Про це 48-річна Гілфойл повідомила в опублікованому інтерв'ю газеті The Mercury News.

    За її словами, дана тема піднімалася неодноразово «кількома посадовими особами» в адміністрації Трампа.

    «Я патріот, для мене честь служити своїй країні. Запропонована мені робота важка, на такій посаді потрібна людина рішуча, зосереджена, яка вміє комунікувати і має глибокі знання», - зазначила вона, відмовившись розкрити подробиці.

    Минулого тижня американські ЗМІ поширили інформацію, ніби Спайсером незадоволені у Іблому Домі та збираються відправити у відставку.

    Читайте також
    США Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ