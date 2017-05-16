ЗМІ оприлюднили ім’я нової претендентки на посаду прес-секретаря Трампа

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Кімберлі Гілфойл

48-річна журналістка Кімберлі Гілфойл зараз працює на телеканалі Fox News

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала посаду прес-секретаря Білого дому, яку займає Шон Спайсер, журналістці, колишньому прокурору Сан-Франциско і Лос-Анджелеса Кімберлі Гілфойл, яка працює наразі на телеканалі Fox News.

Про це 48-річна Гілфойл повідомила в опублікованому інтерв'ю газеті The Mercury News.

За її словами, дана тема піднімалася неодноразово «кількома посадовими особами» в адміністрації Трампа.

«Я патріот, для мене честь служити своїй країні. Запропонована мені робота важка, на такій посаді потрібна людина рішуча, зосереджена, яка вміє комунікувати і має глибокі знання», - зазначила вона, відмовившись розкрити подробиці.

Минулого тижня американські ЗМІ поширили інформацію, ніби Спайсером незадоволені у Іблому Домі та збираються відправити у відставку.