ЗМІ оприлюднили рейтинг довіри до одеських політиків

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Мер Одеси Геннадій Труханов

У діючого мера Одеси Геннадія Труханова найвищий рейтинг довіри

Результати соціологічного дослідження в Одесі показали, що найбільшим рівнем довіри серед одеситів користується чинна міська влада в особі мера міста Геннадія Труханова. Про це повідомив, 1 червня, під час брифінгу в прес-центрі «Одесит» менеджер проектів Центру соціальних і маркетингових досліджень «Социс» Олександр Чашковський, передає Оdessitua.com.

«Чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов, за результатами соціологічного дослідження, яке провели з 5 по 16 травня в Одесі шляхом опитування жителів міста, користується найбільшим рівнем довіри серед містян. Всього було опитано близько 2 тисяч жителів Одеси», - сказано в публікації.

«У діючого мера Одеси Геннадія Труханова найвищий рейтинг довіри - більше 60%», - цитує медіа слова Чашковського в зв'язку з цим.

Наступний показник у народного депутата Сергія Ківалова - йому довіряють 28% респондентів.

Якщо припустити, що вибори одеського міського голови відбудуться найближчим часом, то, згідно з результатами соціологічного дослідження, більшість одеситів віддали б свої голоси за чинного мера Геннадія Труханова.

«Беззаперечним лідером виборів мера виступає нинішній мер Геннадій Труханов. За нього б проголосували 43,1% жителів Одеси. Але, знову-таки, якщо говорити про активний електораті - а тут результат Труханова становить понад 60% - то це означає його перемогу вже в першому турі», - підкреслив Чашковський.

Також, за даними дослідників, ще одна характерна особливість - різниця між діючим мером та іншими кандидатами. Так, на другому місці симпатій опитаних виявився екс-мер Одеси Едуард Гурвіц. За нього свої голоси готові віддати 4,3% одеситів - тобто, майже в 10 разів менше, ніж за Труханова. На третьому місці екс-губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі з рейтингом 3,2%.

«Не дивлячись на активні нападки на адресу міської влади, ще один опонент Геннадія Труханова, скандальний забудовник Аднан Ківан користується довірою менше одного відсотка жителів міста - 0,8%», - зазначено в публікації.

Що стосується виборів партій в Одеську міськраду, то, відповідно до проведеного соцопитуванням, лідируючі позиції займає фракція «Довіряй справам», яка на сьогоднішній день є найчисленнішою політичною силою в Одеській міській та обласній радах.