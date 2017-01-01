ЗМІ опублікували лист Януковича до Путіна з проханням ввести війська

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Янукович раніше підтвердив справжність свого листа на прес-конференції в Ростові

Оприлюднено фото листа колишнього президента Віктора Януковича до президента РФ Володимира Путіна з проханням ввести війська до України

Саме цей документ на засіданні Радбезу ООН 3 березня 2014 року продемонстрував представник Росії Віталій Чуркін.

Попередньо Чуркін запевнив справжність продемонстрованого документа своїм листом.

І лист Януковича, і лист Чуркіна містяться в матеріалах справи проти Віктора Януковича щодо держзради з листопада 2016-го, інформують джерела в правоохоронних органах.

Сам Янукович підтвердив справжність свого листа на прес-конференції в Ростові.

Нагадаємо, що військова прокуратура отримала лист секретаріату ООН з наданням українській стороні завіреної печаткою фотокопії заяви екс-президента Віктора Януковича із проханням ввести війська Росії в Україну. На переконання адвоката Віктора Януковича Віталія Сердюка, генеральний прокурор України надав застарілу інформацію щодо листа, за яким колишній президент України запрошував російські війська.

Нагадаємо, військовий прокурор Руслан Кравченко заявив, що ГПУ не виключає пом’якшення покарання Януковичу у кримінальному провадженні про державну зраду, якщо підозрюваний і його захист допоможуть витребувати з Росії лист Януковича до президента Росії про введенння російських військ на територію України.

Раніше повідомлялося, що ГПУ обіцяє у січні передати справу Януковича до суду.

Джерело: Цензор.НЕТ