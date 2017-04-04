ЗМІ опублікували свідчення геїв, яким вдалось вижити у Чечні

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ЛГБТ-активісти у Чечні

Жорстокі побої та фізичні образи – це звичні справи у чеченських тюрмах, розповідають жертви репресій

Російське видання «Новая газета» опублікувало чергове спецрозслідування про переслідування представників ЛГБТ-спільноти у Чечні. Зокрема, у матеріалі наведені коментарі жертв репресій через свою сексуальну орієнтацію.

«Кілька років співробітники правоохоронних органів тримали мене на гачку. Шантажували, я платив гроші поліцейським: щомісяця по кілька десятків тисяч. Плата за мовчання. У них було зняте на телефон відео з моєю участю. Незважаючи на данину, періодично мене забирали в відділ, били, катували струмом, знущалися і принижували. Хотіли, щоб я називав імена інших геїв. Після побиття я день-два відлежувався у друзів, щоб синці трохи зійшли, тільки потім повертався додому - сім'ї говорив, що побився. Так тривало два роки», - розповів один із чеченських геїв, додаючи, що згодом хотів накласти на себе руки.

«Затриманих катували, «садили на пляшку», били струмом. Деяких били до напівсмерті і повертали родичам, як мішок з кістками. Я точно знаю про дві смерті. Якщо тебе викрали, вийти звідти можна трьома способами: заплатити величезні гроші - я чув про суму в півтора мільйона, або здати інших», - додає чоловік, який вже виїхав з Росії за кордон.

Інший гомосексуаліст теж розповів про умови утримання у російських катівнях:

«Нам чіпляли на руки дроти від електрошокера і крутили ручку у «динамо-машини», вироблявся струм. Це боляче. Я терпів скільки міг, потім втрачав свідомість і падав. Коли виробляється струм і тіло починає трясти, ти перестаєш розуміти і починаєш кричати. Весь час ти сидиш і чуєш крики людей, яких катують», - сказав він.

Також чоловік додав, що над геями у в’язницях окрім фізичних тортур знущалися і принижували морально: ображали, змушували чистити територію, плювали в обличчя.

«Кожен день привозили все нових людей - «допити», а випадкові дзвінки на телефони провокували нові затримання», - додає чеченець.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель під час візиту у Сочі обговорила з президентом Росії Володимиром Путіним ситуацію з геями в Чечні.

«Я поговорила про те, що була дуже негативна доповідь про те, що відбувається з гомосексуалістами в Чечні, і попросила президента, щоб він вплинув на забезпечення прав меншин», – сказала Ангела Меркель, додавши, що те ж саме стосується і організації «Свідки Єгови».