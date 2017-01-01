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    ЗМІ: Осмаєва поранено в ліву легеню, його стан важкий

    • Сьогодні, 02:54
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    Адам Осмаєв
    Адам Осмаєв

    У день замаху пара мала прийти в посольство Франції

    Адам Осмаєв в результаті нападу на Подолі в Києві отримав поранення в ліву легеню і в даний час знаходиться у важкому стані в реанімації 17-ї лікарні.

    Про це «Інтерфакс-Україна» повідомило джерело в правоохоронних органах.

    Чоловік, який напав на Осмаєва, також в цій лікарні.

    Співрозмовник агентства повідомив, що за кілька днів до нападу на Осмаєва і його дружину Аміну Окуєву вийшли люди з Франції, які запропонували зняти фільм про його історію, пов'язану замахом, який нібито готувався на президента Росії Володимира Путіна.

    «У день замаху пара мала, згідно з домовленостями, прийти в посольство Франції, де нібито мало відбутися підписання контракту на зйомки, а також обговорення деталей візиту до Франції», - розповіло джерело.

    Як повідомлялося, стрілянина на Подолі сталася у четвер о 16:49. Пізніше стало відомо, що в результаті стрілянини отримав поранення Адам Осмаєв.

    Нардеп Мосійчук розповів подробиці замаху на життя екс-командира батальйону ім Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.

    Згодом у МВС повідомили, що в кілера було вилучено паспорт громадянина України, його достовірність буде перевірено слідством.

    Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство екс-бійця полку «Київ» Аміну Окуєву та її чоловіка екс-керівника миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.

    Лікарі кажуть, що життю поранених під час стрілянини на Подолі у Києві нічого не загрожує. 

    Читайте також інтерв’ю Осмаєва «Главкому».

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