ЗМІ: Осмаєва поранено в ліву легеню, його стан важкий
- Сьогодні, 02:54
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У день замаху пара мала прийти в посольство Франції
Адам Осмаєв в результаті нападу на Подолі в Києві отримав поранення в ліву легеню і в даний час знаходиться у важкому стані в реанімації 17-ї лікарні.
Про це «Інтерфакс-Україна» повідомило джерело в правоохоронних органах.
Чоловік, який напав на Осмаєва, також в цій лікарні.
Співрозмовник агентства повідомив, що за кілька днів до нападу на Осмаєва і його дружину Аміну Окуєву вийшли люди з Франції, які запропонували зняти фільм про його історію, пов'язану замахом, який нібито готувався на президента Росії Володимира Путіна.
«У день замаху пара мала, згідно з домовленостями, прийти в посольство Франції, де нібито мало відбутися підписання контракту на зйомки, а також обговорення деталей візиту до Франції», - розповіло джерело.
Як повідомлялося, стрілянина на Подолі сталася у четвер о 16:49. Пізніше стало відомо, що в результаті стрілянини отримав поранення Адам Осмаєв.
Нардеп Мосійчук розповів подробиці замаху на життя екс-командира батальйону ім Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.
Згодом у МВС повідомили, що в кілера було вилучено паспорт громадянина України, його достовірність буде перевірено слідством.
Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство екс-бійця полку «Київ» Аміну Окуєву та її чоловіка екс-керівника миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.
Лікарі кажуть, що життю поранених під час стрілянини на Подолі у Києві нічого не загрожує.
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