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    ЗМІ: Парламент Нідерландів не планує затверджувати законопроект про Асоціацію України і ЄС до виборів

    • Сьогодні, 21:31
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    Законопроект про Асоціацію не планують ставити на голосування до 24 лютого

    У парламенті Нідерландів мають намір відкласти голосування щодо законопроекту про Асоціацію України і ЄС. Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на прес-секретаря парламенту.

    Як повідомляє видання, у парламенті Нідерландів не мають наміру ставити законопроект на наступному тижні на голосування.

    «Це означає, що парламент не зможе проголосувати за ратифікацію договору перед відходом на канікули 24 лютого», - передає видання слова представника парламенту Нідерландів.

    Як повідомлялось, у липні 2015 року парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Однак 6 квітня 2016 року у Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Явка становила 32,28%, проти проголосував 61% учасник референдуму, за – понад 38%. Нині Єврокомісія та Україна очікують від уряду Нідерландів пропозицій щодо подальших дій після референдуму щодо Угоди про асоціацію Україна – ЄС.

    Після цього голландський прем'єр-міністр Марк Рютте заявив, що Нідерланди навряд чи ратифікують Угоду про асоціацію Україна – ЄС, оскільки проти такого рішення виступили жителі країни на референдумі. 

    Джерело: Reuters
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