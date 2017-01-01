ЗМІ: підозрюваний у скоєні теракту в Стокгольмі визнав свою провину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підозрюваний у скоєнні теракту у Стокгольмі Рахмат Акілов

Рахмат Акілов начебто заявив, що «задоволений тим, що зробив, і досяг, чого хотів»

Громадянин Узбекистану Рахмат Акілов, який підозрюється у скоєнні теракту в Стокгольмі 7 квітня, в ході допиту дав свідчення.

Про це повідомляє «Дождь», посилаючись на Expressen.

За інформацією видання, на допиті Акілов зізнався у скоєнні злочину, а також сказав, що «задоволений тим, що зробив, і досяг, чого хотів».

Офіційно ця інформація не підтверджена.

Напередодні прокуратура Швеції повідомила про затримання підозрюваного в скоєнні теракту 7 березня. За інформацією Aftonbladet, це 39-річний громадянин Узбекистану.

Пізніше Expressen назвало його ім'я - Рахмат Акілов. Шведські правоохоронці затримали ще одного підозрюваного у цій справі. Він поміщений в ту ж в'язницю, що і перший затриманий.

Як повідомлялося, 7 квітня в Стокгольмі вантажівка в'їхала на пішохідну вулицю і врізалася в універмаг. Поліція підтвердила загибель чотирьох людей, ще 15 отримали поранення. Уточнюється, що одна людина померла вже в лікарні.

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що все вказує на те, що інцидент є терористичною атакою.

Було затриманно двох осіб за підозрою в причетності до наїзду вантажівки на людей у центрі Стокгольма. Згодом їх відпустили.

Шведська поліція оприлюднила фото чоловіка, якого підозрюють у скоєні злочину.

Також у п’ятницю у столиці Швеції сталась стрілянина: є поранений. За твердженням поліції, це свідчить про зв’язок цього інциденту з трагедією, яка сталася в центрі Стокгольма раніше, коли вантажівка наїхала на натовп.



