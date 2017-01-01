ЗМІ: Північна Корея пригрозила Австралії ядерним ударом

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КНДР не подобається злагодженість заяв США та Австралії

Північна Корея пригрозила Австралії ядерним ударом в тому випадку, якщо влада країни буде слідувати політичному курсу США щодо Пхеньяна.

Про це повідомляє телеканал ABC з посиланням на представника північнокорейського МЗС.

Така заява стала відповіддю на недавнє інтерв'ю міністра закордонних справ Австралії Джулі Бішоп, яка заявила, що ядерна програма Північної Кореї становить «серйозну загрозу» для Австралії.

«Нинішній уряд Австралії сліпо і завзято слідує по лінії США. Якщо Австралія продовжить наполягати на ізолюванні та придушенні Північної Кореї, це стане суїцидальних актом потрапляння в зону ядерного удару стратегічних сил Північної Кореї», - заявив представник північнокорейського МЗС.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп також закликала Китай, на який припадає три чверті північнокорейського експорту та майже всі прямі інвестиції, збільшити дипломатичний та економічний тиск на Північну Корею.

Джерело: РИА НОВОСТИ