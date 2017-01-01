ЗМІ: поїздки Трампа обходяться бюджету значно дорожче, ніж при Обамі

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Дональд Трамп

The Independent зазначає, що Трамп витрачає на поїздки майже стільки ж, скільки Обама витрачав за цілий рік

З державного бюджету Сполучених Штатів виділяється значно більше коштів для забезпечення поїздок Дональда Трампа по країні, ніж це було в середньому при президентові Обамі. Про це з повідомляє британське видання The Independent.

«Поїздки сім'ї Дональда Трампа коштували платникам податків майже стільки ж, скільки Барак Обама витрачав на це за цілий рік», - пише видання.

Зокрема, лише три перельоти нового президента до його гольф-клубу Мар-а-Лаго у штаті Флорида з моменту його інавгурації, в поєднанні з відрядженнями його синів, за повідомленнями, становили $11,3 млн. Барак Обама в середньому витрачав по $12.1 млн у кожний із восьми років правління в Білому домі, констатує ЗМІ.

Найбільш витратними у Трампа стали його поїздки до маєтку у Флориді, який він та його адміністрація називають «південним Білим домом». На це було витрачено близько $10 млн, що включає в тому числі витрати на додаткове патрулювання Служби берегової охорони. Місцеві платники податків також віддали близько $360 тис. додаткових коштів на оплату понаднормових для поліції, які посилено несли службу протягом трьох уїк-ендів перебування президента у власному гольф-клубі.

Крім того, з американської казни було витрачено близько $88,3 тис. на перебування агентів секретної служби поруч з сином Трампа, Еріком, під час перебування того в Уругваї для проведення переговорів про будівництво житлової багатоповерхівки під брендом Trump.

Майже $5,5 тис. також пішло на забезпечення охорони сина Трампа під час перебування в Домініканській Республіці, Ще $16 тис. – на охорону двох синів нинішнього президента під час урочистого відкриття ними гольф-курорту Trump у Дубаї.

Як відомо, Дональд Трамп неодноразово критикував свого попередника Барака Обаму за його надмірні витрати коштів платників податків під час поїздок, а також відпусток у період президентства.