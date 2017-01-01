ЗМІ: Поліція Британії затримала п'ятьох підозрюваних у причетності до терактів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: EPA/UPG

Операція британських спецслужб триває у Лондоні з 7:00

Під час рейду у східному Лондоні поліція затримала п’ятьох осіб за підозрою у причетності до нічних терактів у британській столиці. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Sky news.

Поліція провела рейд у східному Лондоні, у помешканні одного з нападників, якого було застрелено під час атаки, йдеться в повідомленні. Спецоперація розпочалася близько сьомої ранку. Було затримано четверо чоловіків та жінку, згодом правоохоронці відпустили жінку.

Очевидці рейду повідомили, що чули вибухи під час спецоперації. Згодом з’ясувалось, що це були контрольовані вибухи.

Один із сусідів розповів, що поліція показала йому фото підозрюваного. Сусід назвав чоловіка на фото «привітною людиною». Він зазначив, що підозрюваний разом зі своїми малими дітьми прожив у будинку три роки, при цьому брав активну учать у житті громади і «допомагав безпритульним»

Як повідомляв «Главком», вечері 3 червня підозрювані на вантажівці в'їхали у групу пішоходів на Лондонському мосту, потім нападники у сусідньому районі «Боро Маркет» з ножами атакували людей у ресторанах. Шпиталізовано 48 людей. Силовики вбили трьох нападників. Поліція кваліфікувала напад як терористичний акт.

Жодне угруповання наразі не взяло на себе відповідальність за теракт – третій у Великобританії з кінця березня після подібного нападу 22 березня біля парламенту на Вестмінстерському мосту і вибуху під час концерту в Манчестері 22 травня.