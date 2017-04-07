ЗМІ: поліція затримала виконавця теракту в Стокгольмі, він у всьому зізнався

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Місце теракту

За останніми даними, жертвами теракту стали четверо людей, 15 постраждали

Шведська поліція на півночі Стокгольма затримала чоловіка, який зізнався у скоєнні наїзду на людей в центрі міста. Про це повідомляє видання Aftonbladet з посиланням на неназвані джерела.

Співрозмовники видання розповіли, що у затриманого є легкі поранення. Поліцейським він заявив, що є відповідальним за атаку.

У повідомленні на сайті поліції є підтвердження, що затримано одну особу, яка може бути пов'язана з атакою в центрі Стокгольма.

Reuters з посиланням на поліцейських додає, що затриманий чоловік нагадує людину, зображену на камерах зовнішнього спостереження. У повідомленні також сказано, що двоє затриманих раніше у справі про наїзд вантажівки на людей після допитів відпущені.

У повідомленні поліції також наводяться нові дані про кількість загиблих і постраждалих. Згідно з ними, жертвами теракту стали четверо людей, ще 15 отримали поранення. Уточнюється, що одна людина померла вже в лікарні.

Нагадаємо, шведська поліція оприлюднила фото чоловіка, якого підозрюють у скоєні злочину.

Як повідомлялося, сьогодні в Стокгольмі вантажівка в'їхала на пішохідну вулицю і врізалася в універмаг, в результаті чого, як повідомляють ЗМІ, загинули від трьох до п'яти осіб. Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що все вказує на те, що інцидент є терористичною атакою.

Було затриманно двох осіб за підозрою в причетності до наїзду вантажівки на людей у центрі Стокгольма.

Згодом у столиці Швеції сталась стрілянина: є поранений. За твердженням поліції, це свідчить про зв’язок цього інциденту з трагедією, яка сталася в центрі Стокгольма сьогодні раніше, коли вантажівка наїхала на натовп.