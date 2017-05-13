ЗМІ попереджають, що у фіналі «Євробачення» може померти Вєрка Сердючка

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Фото: detector.media Данилко знімає свою зірку з голови

Андрій Данилко у натовпі глядачів зніме свою зірку з голови і піде

Якщо шоумен Андрій Данилко не передумає, у фіналі пісенного конкурсу «Євробачення» відбудеться публічна смерть його найвідомішого образу Вєрки Сердючки. Про це пише Ольга Жук у своєму блозі на detector.media.

«Вона (Сердючка – ред.) зі своєю «мамою» і Тімуром Мірошниченком вийдуть на малу сцену, оточену зі всіх боків глядачами. Можливо, ще й схопить свою «маму» за дупу, коли та буде їй поправляти сорочку. Скаже: «Якщо падає зірка, треба загадувати бажанння». Зніме свою зірку, покладе на підлогу – і відразу втече зі сцени лисий Андрій Данилко у вишитій сорочці. Мама підніме зірку і собі непомітно скриється. Глядач не буде розуміти, що сталося. Та відчуваватиме, що вже ніколи «Євробачення» не буде таким, як до цього з вічно молодою Вєркою Сердючкою», - пише вона.

Раніше біло опубліковано відео з Сердючкою, яке не показали українцям під час трансляції «Євробачення». У ньому йдеться про народження і дитинство Вєрки Сердючки.

Нагадаємо, на вечірці на честь «Євробачення» фанати з Німеччини прийшли в образах Вєрки Сердючки і її танцюристів.