ЗМІ: Порошенко не захоче зустрічатися з Трампом, якщо президент США спочатку зустрінеться з Путіним

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Фото: washingtonpost

Україна не в захваті від ймовірної зустрічі Трампа і Путіна в липні

Українська сторона дала зрозуміти американським партнерам, що було б недоцільно організовувати зустріч Трамп—Порошенко після зустрічі Трамп—Путін, яка, як сподіваються в Москві, може відбутися в липні під час саміту «великої двадцятки» в Німеччині, пише dt.ua.

Як зазначає видання, саміт НАТО 25 травня в Брюсселі — єдина можливість для особистого знайомства Трампа з Порошенком до липня. Черговість зустрічей як символів важлива. Але значно важливіше розставити пріоритети: інтереси великого бізнесу чи обстоювання норм міжнародного права і справедливості? Від цього, втім, залежить не тільки черговість зустрічей…

Газета наголошує, що українська й американська сторони вже пройшли необхідний шлях, накопичили достатню кількість двосторонніх зустрічей на різних рівнях, щоб перейти до змістовного, а не протокольного спілкування на найвищому. «Запит Києва на візит президента Порошенка до США зроблено вже досить давно. Відповіді поки що немає. Здається, що якби Україна наважилася слідом за Грузією направити в Афганістан дві-три тисячі своїх солдатів, то в Трампа відразу знайшовся б час не тільки для грузинського прем'єра, а й для українського президента», пише dt.ua.

Як повідомляв «Главком», за інформацією ЗМІ, під час зустрічі з американським лідером міністр закордонних справ Павло Клімкін нагадав президенту Дональду Трампу, що на виборах його підтримала більшість української діаспори.