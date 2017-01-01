ЗМІ повідомили, що Янукович профінансував проросійські акції до Дня Перемоги в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Янукович

У чому полягала «допомога ветеранам» від утікача і який її обсяг не уточнюються

Віктор Янукович, який впродовж 2010 – 2014 років обіймав в Україні посаду президента, надав допомогу при організації проросіських акцій, які пройшли в Україні у День Перемоги. Про це повідомляє видання golos.ua.

Як ідеться в матеріалі, окрім Януковича, руку до цих акцій також доклали «Союз ветеранів України», Інститут правової політики Олени та Ірини Бережних. Вони провели такі заходи у Києві, Одесі, Харкові, Запоріжжі та інших містах України. Повідомляється, що матеріально посприяв проведенню «масових святкувань Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні» і бізнесмен Олександр Меламуд.

«Допомогу ветеранам надав і [позбавлений звання президента Верховною Радою] Віктор Янукович», - далі зазначається у матеріалі.

У чому полягала ця допомога і який її об’єм не уточнюються.

Як відомо, президент України Петро Порошенко вважає російську акцію «Безсмертний полк» взірцем політичної спекуляції на почуттях людей. За його словами, Україна категорично відкидає спроби Москви використовувати перемогу над нацизмом у Другій світовій війні для задоволення її реваншистських, імперських та експансіоністських потреб.