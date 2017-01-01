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    ЗМІ: Росія перекине в окупований Крим другий полк С-400

    • Сьогодні, 09:55
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    Зараз у Криму розгорнуто один полк С-400, дислокований у Феодосії

    Другий полк зенітних ракетних систем С-400 «Тріумф» буде дислокований в окупованому Росією Криму у другій половині 2017 року.

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    Про це повідомляє в суботу ТАСС із посиланням на джерело в силових структурах.

    «ППО Криму у другій половині 2017 року посилять за рахунок другого полку С-400. Він буде дислокований в західній частині півострова»,- сказав співрозмовник агентства.

    Зараз у Криму розгорнуто один полк С-400, дислокований у Феодосії. Він діє з 14 січня 2017 року.

    С-400 «Тріумф» - зенітна ракетна система великої дальності, прийнята на озброєння в 2007 році. Вона призначена для знищення авіації, крилатих і балістичних ракет, у тому числі середнього радіусу дії, може застосовуватися проти наземних об'єктів.

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