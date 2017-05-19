ЗМІ: Росія вважала, що може використати Флінна для впливу на Трампа

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Дональд Трамп та екс-радник з нацбезпеки президента Майкл Флінн

Колишній працівник адміністрації Барака Обами заявив, що Флінна розглядали як загрозу для національної безпеки США

Під час президентської кампанії в США російські офіційні особи заявляли в розмовах, що у них склалися міцні стосунки з колишнім радником Трампа Майклом Флінном. Вони також вважали, що вони можуть використовувати його, щоб вплинути на Дональда Трампа і його команду.

Про це повідомляє CNN з посиланням на свої джерела.

За словами нинішніх і колишніх чиновників уряду США, деякі співробітники американської розвідки сильно занепокоїлися цими словами і робили все можливе, щоб обмежити кількість важливої інформації, яку міг би отримати Флінн.

Один з колишніх працівників адміністрації Барака Обами сказав, що Флінна розглядали як загрозу для національної безпеки. Ці відносини розвивалися протягом 2016 року. Потім стало відомо про розмову Флінна з послом Росії у Вашингтоні Сергієм Кисляком, після чого його звільнили з посади радника.

Адвокат Флінна відмовився від коментарів.

Як відомо, 13 лютого через звинувачень в контактах з Москвою Флінн пішов у відставку. Його запідозрили в обговоренні питання про зняття антиросійських санкцій з послом РФ в Вашингтоні Сергієм Кисляком на зустрічі в грудні 2016 року.

Нагадаємо, видання The New York Times опублікувало матеріал, де вказується, що президент США Дональд Трамп попросив директора ФБР Джеймса Комі припинити розслідування щодо екс-радника з національної безпеки Майкла Флінна.

Про це Комі начебто написав у службовій записці після зустрічі в Білому домі з Трампом на наступний день після того, як Флінн пішов у відставку через повідомлення про його контакти з Росією.

Білий дім згодом зробив заяву, що ці записки – «неправдивий або неточний опис розмови між президентом і містером Комі».

Згодом конгресмен Джейсон Чаффетс попросив ФБР надати до 24 травня всю документацію, пов'язану з будь-якого роду контактами між президентом США Дональдом Трампом і колишнім главою ФБР Джеймсом Комі.

«Главком» також повідомляв, що міністерство юстиції США призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спеціальним радником з розслідування можливого втручання Росії в президентські вибори в 2016 році.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон визнав, що втручання Росії у вибори президента США є добре задокументованим.

Джерело: 112 Україна