ЗМІ: російські дипломати із США полетіли додому



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аеропорт Вашингтону

Літак із російськими дипломатами та їх сім’ ями вилетів із Вашингтону

Літак з російськими дипломатами, висланими американською адміністрацією з США, вилетів з Вашингтона, повідомляють «РИА-Новости» із посиланням на прес-службу посольства РФ.

«Літак злетів, всі полетіли», – повідомили у посольстві.

У прес-службі також уточнили, що «перед зльотом командир екіпажу оголосив, що всі діти, які летять в Москву, запрошені на новорічну ялинку в Кремлі».

Нагадаємо, російські дипломати 30 грудня покинули два будинки відпочинку поблизу Вашингтона і Нью-Йорка відповідно до наказу Білого дому.

Білий дім 29 грудня заявив, що дві російські дипломатичні установи – у Нью-Йорку та Меріленді, які, як вважають, займалися розвідкою, будуть закриті, а 35 російських дипломатів – видворені. Такі дії стали частиною санкцій США через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, ймовірно, стоїть Москва.

Посол Росії в ООН Віталій Чуркін назвав виселення дипломатів «скандальним», особливо в час різдвяних свят, коли діти на канікулах, а сім'ї планували проводити час в заміських будинках для відпочинку.

Раніше повідомлялося, що оголошені персонами нон грата 35 російських дипломатів, залишать США до 1 січня.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва не буде висилати американських дипломатів у відповідь на дії Вашингтона.