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    ЗМІ розповіли, яку кличку Трамп дав прем'єру Канади

    • Сьогодні, 06:16
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    Трамп і Трюдо
    Трамп і Трюдо

    Трамп згадав ім'я Джастіна Трюдо в неформальному стилі

    Президент США Дональд Трамп в рамках свого спілкування c військовослужбовцями на базі ВМС США в Італії згадав ім'я прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо в неформальному стилі.

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    Про це пише The Hill.

    Говорячи про припаркований неподалік від бази приватний вертоліт, Трамп припустив, що він може належати «прем'єр-міністру (Японії) Абе» або «Джастіну з Канади», маючи на увазі Трюдо.

    «Великі люди. Ми завели багато хороших друзів на цьому тижні, кажу вам, багато хороших людей. Вони хороші люди», - сказав Трамп.

    Як повідомялося, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під саміту G7 в Італії провів першу розмову з новим президентом Франції Еммануелем Макроном.

    Нагадаємо, лідери Великобританії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії й США на дводенному саміті, який відбувся в італійському м. Таорміна, провели переговори, що стосуються питань тероризму, світової економіки і клімату.

    Трамп відвідав свій перший великий міжнародний саміт, але він - не єдиний новачок G7. Вперше учасниками Саміту стали також президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Паоло Джентилони і прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей.

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    США Канада Дональд Трамп Джастін Трюдо Тереза Мей
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