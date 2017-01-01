ЗМІ: СБУ розслідує зловживання фірми Дубневичів на суму понад 1 млрд гривень

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Ярослав і Богдан Дубневичі

Газета нагадує, ще влітку 2016 року СБУ виявила зловживання на підприємстві братів Дубневичів

Служба безпеки України наразі розслідує зловживання фірми братів Ярослава і Богдана Дубневичів. Повідомляється, що ці зловживання оцінюють на суму понад 1 млрд гривень. Про це пише «Комсомольская правда».

7 лютого СБУ знову провела обшуки на їхніх фірмах. Так, проведено обшук на Новороздільській ТЕЦ, офісі ТОВ НВП «Енергія-Новий Розділ» та помешканнях кількох керівників товариства. Що було вилучено співробітниками СБУ поки що невідомо. Але зважаючи на попередній обшук – «улов» може бути значним.

«Чекатимемо нових цікавих судових ухвал у реєстрах судових справ, які відкриють таємні «золоті копальні» братів Дубневичів. Сподіваємось, що нікому не вдасться вплинути на СБУ «поховавши» справи у бюрократичній та судовій тяганині, або передати їх для подальшого більш «професійного» розслідування до іншого правоохоронного органу наприклад до Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області, де прізвище на літеру «Д» навіть вголос вимовляти побоюються», - пише КП.

«Маємо надію, що розслідування кримінальних справ по Новояворівську і Новому Роздолу таки дійде до логічного завершення – злочинців наздожене покарання, а «приватизовані» Дубневичами ТЕЦ, що опалюють населення галицьких міст, повернуться у власність громад та будуть і надалі служити людям, забезпечуючи їх теплом за розумними цінами», - КП.

Газета нагадує, ще влітку 2016 року СБУ виявила зловживання на ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» на суму 600 млн грн. Трохи раніше – на ТЗОВ «Енергія-Новий Розділ» на суму 553 млн грн. Обидва підприємства належать до скарбів одних з найбільших багатіїв України – братів Дубневичів.

У реєстрах судових справ є дві цікавих ухвали, які ілюструють таємничий обшук СБУ нежитлових приміщень, орендованих ТОВ «Енергія», на Козельницькій у Львові влітку 2016 року.

12 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва задовольнив клопотання старшого слідчого СБУ про продовження позапланової виїзної ревізії в межах кримінального провадження №22016000000000243 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 209 КК України – зловживання владою або службовим становищем та легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом.

Досудове розслідування встановило: протягом 2014-2015 років директор ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими службовими особами та бенефіціарними власниками ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, незаконно використав придбаний у НАК «Нафтогаз України» за пільговими цінами природній газ загальним обсягом 75 826,788 тис. м, внаслідок чого НАК «Нафтогаз України» недоотримав 224,7 млн грн, що спричинило тяжкі наслідки.

В рамках цього ж розслідування 03 листопада 2016 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва відмовлено у задоволенні клопотання про скасування арешту майна, накладеного 23 серпня 2016 року, у рамках цього ж кримінального провадження.

Йшлося про кошти у розмірі 77 395 доларів США, 2 400 євро та 320 польських злотих, а також про дві печатки: «Корпорація КРТ Транспортний відділ» і «Корпорація КРТ». Також, в офісі непримітної фірми ТОВ «Енергія», яка ховалась на території Львівської ТЕЦ -1 слідчими арештовано 1 140 000 євро, 136 000 доларів США та 2 083 300 грн., які лежали готівкою в кабінеті директора. Непоганий фонд заробітньої плати для 30 співробітників.

Передував цим судовим позовам обшук 19 серпня 2016 року на території фірми Дубневичів ТОВ «Енергія», внаслідок якого і відбувся арешт вище згаданих активів.

Подальші судові ухвали відбулися в рамках кримінального провадження № 22016000000000243, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань ще 22 червня 2016 року;

Слідчі СБУ також встановили, що протягом 2014-2015 років директор ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» діяв за попередньою змовою з бенефіціарними власниками ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», а саме Богданом та Ярославом Дубневичами.