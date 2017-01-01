ЗМІ: сенатор Маккейн таємно зустрічався з курдами в Сирії

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Джон Маккейн

Сенатор обговорював звільнення від бойовиків «Ісламської держави» міста Ракка

Сенатор США Джон Маккейн таємно зустрівся з американськими військовими і курдами в Сирії. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що під час зустрічі обговорювалися питання боротьби з «Ісламською державою», зокрема звільнення від радикальних ісламістів міста Ракка.

Повідомляється, сенатор Маккейн відвідав сирійське місто Кобани. Перед цією зустріччю він побував у Саудівській Аравії.

ЗМІ зазначає, що Джон Маккейн став першим представником американської влади, який поїхав на контрольовану курдами територію.

Нагадаємо, що на початку лютого генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що боротьба з терористичним угрупуванням «Ісламська держава» останнім часом дає позитивні результати, але загроза здійснення нею терактів залишається високою.

19 лютого прем’єр-міністр Іраку Хайдар аль-Абаді оголосив про початок військової операції зі звільнення західної частини міста Мосул від бойовиків угрупування «Ісламська держава», другого за величиною міста Іраку.