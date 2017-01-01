ЗМІ: Шотландія хоче знову провести референдум про незалежність
- Сьогодні, 07:16
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Першого разу під час референдуму проти виходу країни зі складу Великобританії виступило 55% шотландців
Шотландським держслужбовцям було наказано готуватися до проведення другого референдуму за незалежність. Про це пише Reuters.
«Шотландських держслужбовців попередили про необхідність підготовки до другого референдуму за незалежність. У поширеній серед урядовців інформаційній записці стверджується, що перший міністр Нікола Старжен має намір вимагати юридичного права на ще одне конституційне голосування», - йдеться у матеріалі.
Reuters додає, що підтримка незалежності Шотландії серед її мешканців стабільно зростає з того часу, як минулого місяця прем'єр-міністр Великобританії заявила про невідворотність виходу Об’єднаного королівства із ЄС.
Нагадаємо: під час референдуму 2014-ого року 55% шотландців виступили проти від’єднання від Великобританії, однак 45% учасників плебісциту підтримали незалежність. Уподобання населення дещо змінилися після минулорічного рішення британців вийти з ЄС, незважаючи на те, що більшість шотландців були проти такого кроку.
Як повідомляв «Главком», восьмого лютого нижня палата парламенту Великої Британії затвердила законопроект про вихід країни із Європейського союзу.