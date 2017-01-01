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    ЗМІ: Солом’янський суд Києва завтра обиратиме запобіжний захід Мартиненку

    • Сьогодні, 21:14
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    Микола Мартиненко
    Микола Мартиненко

    Суд може розглянути питання запобіжного заходу для екс-нардепа в п’ятницю зранку

    Солом'янський районний суд міста Києва скоріш за все у п'ятницю вранці обиратиме запобіжний захід колишньому народному депутату Миколі Мартиненку, якого сьогодні затримало НАБУ.

    Про це з посиланням на власні джерела повідомляє УНН.

    За інформацією співрозмовника агентства, повідомлення про підозру затриманому Мартиненку планують вручити сьогодні, а вже завтра вранці скоріше за все Солом'янський райсуд обиратиме йому запобіжний захід.

    Нагадаємо, сьогодні ЗМІ з посиланням на адвоката Мартиненка Ігоря Черезова повідомили про затримання Мартиненка. Пізніше в НАБУ підтвердили цю інформацію.

    Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький оприлюднив повідомлення про підозру колишньому нардепу.

    Мартиненко зокрема підозрюється у розтраті 17,28 млн дол ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» шляхом неправомірного укладення та подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП «СхідГЗК».

    14 квітня Апеляційний суд міста Києва задовольнив апеляцію прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на рішення в ухвалі суду про закриття провадження проти екс-нардепа Миколи Мартиненка.

    Натомість захист Мартиненка заявив про грубі порушення закону з боку суддів Апеляційного суду Києва.

    суд НАБУ корупція в Україні Микола Мартиненко
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