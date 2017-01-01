ЗМІ: Солом’янський суд Києва завтра обиратиме запобіжний захід Мартиненку

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Микола Мартиненко

Суд може розглянути питання запобіжного заходу для екс-нардепа в п’ятницю зранку

Солом'янський районний суд міста Києва скоріш за все у п'ятницю вранці обиратиме запобіжний захід колишньому народному депутату Миколі Мартиненку, якого сьогодні затримало НАБУ.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє УНН.

За інформацією співрозмовника агентства, повідомлення про підозру затриманому Мартиненку планують вручити сьогодні, а вже завтра вранці скоріше за все Солом'янський райсуд обиратиме йому запобіжний захід.

Нагадаємо, сьогодні ЗМІ з посиланням на адвоката Мартиненка Ігоря Черезова повідомили про затримання Мартиненка. Пізніше в НАБУ підтвердили цю інформацію.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький оприлюднив повідомлення про підозру колишньому нардепу.

Мартиненко зокрема підозрюється у розтраті 17,28 млн дол ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» шляхом неправомірного укладення та подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП «СхідГЗК».

14 квітня Апеляційний суд міста Києва задовольнив апеляцію прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на рішення в ухвалі суду про закриття провадження проти екс-нардепа Миколи Мартиненка.

Натомість захист Мартиненка заявив про грубі порушення закону з боку суддів Апеляційного суду Києва.